Riparte dopo alcuni anni di fermo (dovuto all’emergenza pandemica e alle emergenze alluvioni) il progetto «Feste e Sagre per la scuola», lanciato nel 2015 dall’Aps, con decine di associazioni responsabili di una quarantina di feste che scandiscono, nel corso di tutto l’anno, il calendario della socialità nell’area faentina, spingendosi fino a Brisighella, Cotignola, Bagnacavallo, Solarolo, Russi e all’entroterra ravennate e forlivese.

«Feste e Sagre per la scuola» è un’iniziativa collegiale di tutte le feste, con un fondo dedicato, costituito attraverso un’autotassazione calcolata sull’affluenza e partecipazione del pubblico alle feste, che si somma ai rimborsi per gli oli esausti raccolti nelle sagre e ad altre entrate, allo scopo di acquistare materiale scolastico destinato agli istituti del territorio che parteciperanno all’iniziativa. Insegnanti e dirigenti delle scuole materne, elementari e medie dei comuni in cui si svolgono le iniziative di Feste e Sagre sono stati contattati dall’organizzazione e potranno partecipare all’iniziativa, iscrivendo le proprie classi o l’intero istituto, e facendo richieste specifiche sui materiali scolastici di cui maggiormente necessitano. Per ogni edizione, i responsabili del Progetto scuola di Feste e Sagre scelgono un tema da far sviluppare ai ragazzi, stimolati a produrre elaborati in forma grafica, letteraria, poetica, plastica, anche mescolando diverse tecniche artistiche e narrative.

Il tema di quest’anno è quello del “PerDono. Il viaggio dal dono al perdono”. “La doppia maiuscola è voluta – spiegano Emanuela Battelli e Patrizia Carpi di Feste a Sagre Aps, coordinatrici del Progetto -, infatti i temi proposti sono due, legati fra loro e molti significativi nella fase complessa che la nostra società sta attraversando. Per i bambini delle scuole materne è pensato in particolare il tema del dono, che fa parte della loro vita ed è un momento di gioia, ma anche di altruismo, perché ci porta a pensare agli altri. Il perdono, e il suo legame con il gesto del donare, è invece quello su cui vorremmo riflettessero i ragazzi delle scuole elementari e medie, attraverso i loro elaborati”.

“È da oltre trent’anni che, attraverso questo e altri progetti, le associazioni che organizzano le sagre contribuiscono al benessere delle proprie comunità, finanziando arredi urbani, ristrutturazioni delle parrocchie, società sportive giovanili, strutture per l’infanzia e iniziative di beneficenza”.

Negli anni scorsi, all’iniziativa «Feste e sagre per la scuola» hanno aderito fino a 700 allievi di una trentina di scuole, con le premiazioni e la consegna del materiale scolastico nella gremitissima Casa Maria di Nazareth a Errano. Nel 2018, poi, il progetto ha varcato i confini territoriali, inviando materiale scolastico a due istituti di Norcia e Pieve Torina, che erano stati danneggiati dal terremoto del centro Italia.