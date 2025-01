Dopo gli oltre 200 iscritti delle scorse edizioni, dai 9 anni in su, età media 30 anni, riparte nel 2025 il Primo Corso di Romagnolo per Principianti a Forlì, Faenza e Ravenna. A Forlì al nuovo spazio espositivo Agar, a Faenza nel locale Frankie Fiorentini, a Ravenna nella nuova sede dell’associazione Marte.

Non un corso di folklore e vecchie tradizioni, ma un semplicissimo corso di lingua (“straniera”) per principianti: il romagnolo. Oltre ai rudimenti elementari della lingua (grammatica, pronuncia, fonetica) spesso molto diversa dall’italiano, tanti approfondimenti e contenuti extra. ‘Scultê (listening), scòrar (speaking), lèzar (reading), scrìvar (writing) e capì (comprehension). Un piccolo viaggio dentro il romagnolo e alle sue particolarità.

Strutturato come un corso di lingua straniera, gli studenti potranno avere una dispensa con le schede delle lezioni e una serie di contenuti audio (letture, canzoni, traduzioni) mirati all’apprendimento. Il corso è tenuto da Fabrizio Caveja Barnabè (studioso, musicista, fiabista e autore in romagnolo) ed è pensato per dare una infarinatura sui rudimenti della linguistica romagnola sia a chi non è mai stato esposto al romagnolo (fra gli studenti anche molti non romagnoli), che a chi lo ha in orecchio ma non riesce a produrre agevolmente frasi e discorsi, ma anche a chi ne ha una buona competenza istintiva senza però essere consapevole della struttura delle frasi o di come leggerlo o scriverlo. Ovviamente il corso è dedicato alle specificità di ogni parlata in cui il corso si svolge (forlivese, faentino, ravegnano).

“Il romagnolo è una lingua meravigliosa che può arricchirci tanto e che spesso non è stata trattata con la dignità necessaria” dichiara Fabrizio. “Ci sono tanti corsi di altre lingue per principianti: sentivo la necessità di offrire anche un corso-zero per la nostra lingua locale a tutte quelle persone per cui il romagnolo è di fatto quasi una lingua straniera, ma vorrebbero impararne i primi rudimenti con la giusta leggerezza e la necessaria serietà. Dopo l’accoglienza a dir poco entusiasta delle passate edizioni e le richieste di portarlo anche in altre città romagnole ho capito che c’è una grande richiesta in particolare da parte dei più giovani verso questo tipo di contenuti totalmente inediti fin ora. Sono molto felice di poter contribuire alla conversione di questo immenso patrimonio regionale romagnolo in qualcosa di presente e futuro.”

Prezzi differenziati per età (gratuito sotto i 18), il corso-base prevede 10 lezioni settimanali (dalla prima settimana di febbraio in avanti). Le presentazioni gratuite in cui verranno spiegati i dettagli anche organizzativi del corso e prese le eventuali iscrizioni sono: a Forlì lunedì 20 gennaio ore 19.30 e ore 21 (Spazio Agar – c.so Garibaldi 209); a Faenza mercoledì 22 gennaio ore 18.00 (Frankie Fiorentini – c.so Baccarini 42); a Ravenna giovedì 23 gennaio ore 19.30 (Marte associazione – via S.Alberto 19). Per prenotare un posto alla presentazione o al corso e per chiedere ogni informazione, rivolgersi (whatsapp) al +393391669806 (Fabrizio)