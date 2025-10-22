Riparte il concorco Materiale Resistente. Il 19 novembre la consegna del premio Pape Gurioli

Riparte Materiale Resistente, il concorso musicale rivolto a giovani artisti e band legato ai valori della Resistenza, nato per celebrare la figura di Bruno Neri e successivamente dedicato a tutti coloro che parteciparono o sostennero la lotta partigiana. Non sarà l’unica iniziativa del MEI in programma nei prossimi mesi. Il 19 novembre, a Marradi, verrà consegnato a Giuseppina Torre il premio intitolato alla memoria di Pape Gurioli. Tornano poi a calcare i palcoscenici i Santa Balera e Gli Alluvionati del Liscio.