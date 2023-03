Dopo aver assistito le scorse settimane al via degli altri campionati UISP del Coordinamento Podistico Ravenna-Lugo, Imola-Faenza, il 25 Marzo a Ravenna ci sarà la ripartenza anche del Campionato Giovanile “PROMESSE DI ROMAGNA”, manifestazione che quest’anno festeggia la 30ˆͣ edizione e che ha in serbo delle novità per dare il giusto riconoscimento agli anni passati.

Il circuito 2023 sarà composto da 18 gare che si snoderanno per diverse località della Romagna, dove potranno partecipare i bambini nati dal 2006 al 2021 suddivisi per categoria in base all’età e correre distanze su percorsi in completa sicurezza che vanno da circa 500 a 2.000 mt. Su diverse tipologie di terreno: pista, strada, cross.

Al termine di ogni gara, ristoro e premiazione per tutti i ns. giovani atleti, inoltre dopo 5 gare disputate premio tecnico offerto dagli sponsor e premiazione finale al termine del circuito.

Le gare delle Promesse di Romagna piacciono ai bambini e alle famiglie perché c’è un sano senso di competizione, dove l’importante è partecipare, socializzare, divertirsi e perché no conoscere nuove città.

Dopo oltre 550 giovani atleti diversi che hanno partecipato nel 2022, gli organizzatori sperano fiduciosi di aumentare il numero dei partecipanti nel 2023 in quanto credono fermamente che praticare sport fa bene alla salute e bisogna iniziare da piccoli, in particolare correre costa poco, un paio di scarpe da ginnastica, una maglietta ed un pantaloncino e si è pronti per partecipare alle Promesse di Romagna !!!