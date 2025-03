Sarà la 32a edizione del Circuito ‘’G.P. PROMESSE DI ROMAGNA’’ quella che andrà in scena nel 2025, promosso come sempre dal Coordinamento Podistico Ravennate e sotto egida UISP di Ravenna-Lugo, Imola-Faenza e conterà tredici gare che si disputeranno in varie in varie città e location romagnole, oltre alla riconferma della tappa extra di Castenaso nel bolognese.

Alle gare saranno ammessi a partecipare tutti i bambini, nati dal 2010 al 2023, anche senza società di appartenenza, che verranno suddivisi -in fase di gara- in 6 categorie in base all’età e che correranno poi su diverse distanze dai 500 metri fino ai 1500 metri a seconda della categoria di appartenenza. Il ritrovo ed i percorsi sono individuati e preparati in location sicure, chiuse al traffico, e su vari tipi di terreno: strada, pista, erba. Al termine di ogni prova ristoro e premiazione per tutti i giovani atleti. Premio aggiuntivo al raggiungimento delle cinque gare disputate offerto dagli sponsor e festa finale al termine del campionato con altre premiazioni per tutti i partecipanti.

Da sottolineare che sono davvero tanti i ragazzi che dopo aver disputato a livello amatoriale le gare del Circuito delle Promesse di Romagna sono poi entrati nel mondo dell’atletica e del podismo. Per questo fiduciosi gli organizzatori si attendono anche quest’anno una folta partecipazione per rinnovare questo “approccio morbido” allo sport ed all’atletica che vuol favorire innanzi tutto la socializzazione, il movimento, e un agonismo corretto, coinvolgendo in questi festosi e giocosi momenti di ritrovo intere famiglie, facendo appassionare così grandi e piccoli al mondo dello sport.

Come partecipare? Iscrivendosi tramite una delle società ospitanti, oppure sul posto lo stesso giorno con un piccolo “simbolico” costo di iscrizione con cui si riceverà il pettorale, ristoro e premiazione finale sempre, comunque si classifichi! il piccolo atleta. Cosa serve per partecipare? Un paio di scarpette sportive e tanta voglia di correre e divertirsi, senza costrizioni o pressioni.

Dunque, appuntamento per tutti a partire da sabato 29 marzo al Parco Baronio di Ravenna, iscrizioni dalle ore 14,00; partenza ore 15.00.

Per ulteriori dettagli potete visitare la pagina Facebook delle Promesse di Romagna, oppure il sito della

UISP: www.uisp.it/lugo/sezione atletica leggera.