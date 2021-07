“Lo stile di vita attuale non è più sostenibile e per ripensare la nostra quotidianità in modalità eco-friendly, l’alimentazione è sicuramente fra i principali punti di partenza”. Queste, le parole di Francesca Faggioli della Faggioli Experience, attuatore del progetto Happy Bio 2021, per introdurci all’obiettivo di questa iniziativa che, frutto della collaborazione tra Camera di Commercio di Ravenna, Comune di Ravenna, Stabilimenti Balneari della costa romagnola e Faggioli Experience di Cusercoli (FC), raccorda al polo costiero un’offerta in cui “la vacanza” diventa driver promozionale dell’intero Territorio, assumendo come elemento centrale strategico la sana alimentazione bio. Per conservare “le emozioni di una vacanza”, simbolo della proposta Happy Bio 2021 sarà una stuzzicante “frutta box” con tanta frutta biologica fornita dall’azienda Borgo Basino di Cusercoli (FC).

Fin dalla sua prima iniziativa sulla costa, Happy Bio ha saputo ispirare e intrattenere, “giocando” la carta dello scambio di conoscenze ed esperienze, per sviluppare fino in fondo i contenuti dell’eco-sostenibilità in termini di gastronomia, acqua, biodiversità, clima, diversificazione, educazione, paesaggio, qualità, suolo e turismo. Migliorando anno dopo anno i suoi contenuti esperienziali sostenuti da un’efficace strategia di social media, Happy Bio è un appuntamento che, selfie dopo selfie, racconta una nuova sensibilità green. Dove green è scritto in grassetto.

“Con Happy Bio – sottolinea Francesca Faggioli della Faggioli Experience, attuatore del progetto – in un tour di andata e ritorno dalla campagna al mare, abbiamo disegnato nuovi orizzonti e coltivato sconosciuti stili di vita e i molti mesi quasi vissuti “con il freno a mano tirato” hanno reso ancor più grande la voglia delle persone di svolgere attività all’aria aperta. Questo privilegia naturalmente le destinazioni che offrono esperienze turistiche strutturate e ben organizzate per cui oggi è fondamentale raccontare e dare visibilità a tutti quei luoghi che hanno un grande potenziale, descrivere quello che la destinazione sta facendo per riorganizzare il sistema turistico e altre informazioni utili a far percepire la destinazione come sicura, serena e, soprattutto, eco-friendly.”

Calendario appuntamenti 2021

Ore 17:00 negli Stabilimenti Balneari

Ore 20:00 negli Alberghi

Conferenza Stampa in occasione di Happy Bio al Bagno Perla