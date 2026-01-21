Dopo oltre dieci anni di attesa, nell’area di via Dre /via Gentili ,a Faenza, parte l’urbanizzazione prevista dal Gruppo Ritmo Srl.

La società ha infatti acquisito un lotto di circa 60.000 metri quadrati, al centro di un progetto di trasformazione avviato nel 2010 e rimasto incompiuto fino a oggi.

Già nella prossima primavera, poi, sarà ultimato il primo fabbricato residenziale.

L’operazione segna un punto di svolta per una zona strategica della città, che potrà finalmente vedere il rifacimento delle opere di urbanizzazione ormai ammalorate e il completamento del progetto dietro al centro commerciale Il Borgo.

Il piano di riqualificazione prevede la cessione al Comune di circa 10.000 metri quadrati tra strade pubbliche e parcheggi. A questo si aggiunge la realizzazione di un nuovo grande parco urbano di circa 15.000 metri quadrati.

Il parco si collegherà e integrerà con l’esistente Giardino di via Fornarina, ampliandone la superficie e le funzioni. Il progetto ambientale prevede la piantumazione di oltre 3.000 tra alberi, cespugli e siepi, oltre a nuove dotazioni di arredo urbano: illuminazione pubblica, panchine, tavoli da picnic, un’area giochi attrezzata per bambini e un’area di sgambamento cani completamente recintata.

Accanto agli spazi pubblici, la lottizzazione prevede la realizzazione di appartamenti, villette e ville che ospiteranno complessivamente circa 80 famiglie.

“Con questo intervento – fanno sapere dalla società – il Gruppo Ritmo si propone non solo come operatore immobiliare, ma come attore attivo nella rigenerazione urbana di Faenza, in cui ha anche aperto una propria sede presso corso Garibaldi, portando a compimento un progetto bloccato da anni e restituendo alla città un’area strategica trasformata in un nuovo spazio di relazione, verde e servizi”.