“Alla fine dell’estate è d’obbligo, prima di riprendere le attività quotidiane, fare le pulizie di casa e dei nostri beni comuni. Tra questi il Parco Marittimo che ha arricchito la nostra città di una passeggiata tra il mare e la pineta che tutti ci invidiano. Purtroppo, non tutti i turisti e i concittadini rispettano l’ambiente come si dovrebbe. Per questo Trail Romagna e Plastic Free chiamano a raccolta i volontari per ripulire le dune adiacenti il parco con l’iniziativa che sabato 7 settembre alle 15.30 prende il via dal Parco Pubblico di Punta Marina: Plogging, camminare e correre per l’ambiente. Il percorso di 4 km partirà dal Parco Pubblico di Punta Marina, raggiungerà le Terme percorrendo il primo tratto del parco marittimo e tornerà al punto di partenza dal sentiero della pineta demaniale.

Domenica 8 settembre, torna la collaborazione tra Trail Romagna e Cantieri Danza con “Sleeping in the car”, uno spettacolo itinerante, con il contributo del Consorzio di Bonifica della Romagna, che si muove lungo le linee d’acqua di Ravenna.

La Compagnia Virgilio Sieni proporrà due interventi site specific lungo il tragitto urbano della Lama partendo simbolicamente dalla Chiusa San Marco per raggiungere il Molino Lovatelli su un percorso che ricorda quello del canale al Molino che alimentava il grande e antico opificio. All’arrivo un momento conviviale, perché pubblico e danzatori si possano incontrare.

Un brindisi di saluto offerto da Mercato Coperto e Casa Spadoni, che continuano a sostenere le iniziative culturali del territorio, dopo aver collaborato per tutta la stagione estiva con Ravenna Incoming per gli appuntamenti di Mosaico di Notte.

Documentato fin dal 1237, oggi il Lovatelli è di proprietà del Molino Spadoni, che ha aperto ai turisti e ai ravennati questo importante esempio di architettura antica, in attesa dei lavori di restauro che inizieranno nel nuovo anno”.