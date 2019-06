In vista dell’incontro riorganizzativo del Movimento 5 Stelle a Bologna di sabato 29 giugno alla presenza di Luigi Di Maio, il Meetup A riveder le stelle aggiorna l’ordine del giorno della riunione già convocata per giovedì 27 giugno presso la sede temporanea di via Circonvallazione San Gaetanino 219A a Ravenna, a partire dalle ore 20.30. Nel corso dell’assemblea verranno trattati i temi della riorganizzazione e strutturazione del M5S, e, nella seconda parte, quelli già previsti di stretta attualità: Regolamento Case Famiglia, progetto a nostro parere infattibile della piscina comunale anche alla luce della recente presentazione della petizione “Giù la mani dalla piscina comunale!” sottoscritta da oltre 1000 cittadini, Regolamento del verde comunale e abbattimento pini di via Maggiore, situazione pialassa Piomboni, varie ed eventuali.

L’incontro è aperto a tutti i simpatizzanti del M5S a Ravenna, che invitiamo a non disperdersi inutilmente e, per quanto possibile, a contribuire all’approfondimento delle tematiche più importanti per il nostro territorio, nel rispetto dei principi del Movimento 5 Stelle che ispirano l’azione del Meetup A riveder le stelle.