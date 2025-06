In seguito all’incontro tenutosi il 4 giugno con la Direzione Aziendale, in merito alla riorganizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale dell’Ausl Romagna, la FP CGIL esprime la propria contrarietà “Alla decisione di sostituire la leadership infermieristica con equipaggi composti esclusivamente da due autisti soccorritori”.

“La nostra posizione è motivata dalla scarsa trasparenza del progetto e dalla manifesta inconsistenza degli elementi che l’Ausl pone a base del percorso: i documenti forniti dall’Azienda alle Organizzazioni Sindacali risultano non sufficienti per una corretta analisi – si giustifica questa decisione come una misura temporanea, necessaria a fronte delle difficoltà nel reclutamento di personale infermieristico mentre la FP CGIL ricorda che attualmente, in Ausl Romagna ci sono oltre 170 infermieri in graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato.

Pur riconoscendo una generale difficoltà nel reclutamento perché le professioni sanitarie soffrono di scarsa attrattività, frutto di precise scelte politiche che non garantiscono condizioni di lavoro dignitose né un contratto che recuperi almeno la perdita del potere di acquisto generato dall’inflazione, non ci sembra questa motivazione possa essere invocata per il caso in oggetto. Quindi gli Infermieri ci sarebbero, a meno che la proposta di assunzione della Ausl non sia per un tempo determinato valido solo per il periodo estivo che nessun Infermiere oggi accetterebbe.”

La Cgil avanza un dubbio: “Sorge quindi una domanda legittima: si tratta davvero di una criticità oggettiva o di una precisa volontà aziendale di ridurre progressivamente la presenza infermieristica a bordo delle ambulanze?”

La FP CGIL ha chiesto chiarimenti su un punto fondamentale: “Perché se si sceglie di dare in gestione al privato 4 mezzi ? Su questi non si prevedono equipaggi con leadership infermieristica? Anche su questo, non è stata fornita alcuna risposta adeguata”.

“Alla scarsa trasparenza, si aggiungono elementi fra loro contraddittori”. Secondo la FP CGIL, emerge “La volontà di destrutturare progressivamente un servizio fondamentale come l’emergenza territoriale. Per questo, sollecitiamo nuovamente la Direzione Aziendale ad avviare un percorso di confronto reale, fondato sul coinvolgimento delle parti sociali e su scelte organizzative condivise.

Allo stesso tempo, sollecitiamo tutti vari livelli istituzionali , affinché si giunga in tempi celeri al riconoscimento giuridico della figura dell’autista soccorritore, condizione che aiuterebbe ad affrontare alcune criticità garantendo competenza e responsabilità nel sistema di emergenza, a tutela della salute pubblica e della dignità professionale degli operatori”.