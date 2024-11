In occasione delle festività natalizie, per rispondere alle maggiori esigenze di approvvigionamento e consegna merci, e per agevolare gli acquisti presso i negozi del centro, si comunica che dal 2 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 verrà sospesa la sosta a tempo con disco orario in:

– corso Matteotti (tratto compreso tra via XXV Aprile e via Don Giovanni Costa)

– via Battisti (tratto compreso tra corso Matteotti e via Aldo Moro)

– via Aldo Moro