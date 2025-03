Nella giornata di sabato è stata riaperta al traffico via Rio Basino, a Riolo Terme. La strada era stata chiusa a causa di una frana, caduta durante il maltempo di venerdì. La strada bloccata aveva portato all’isolamento di una trentina di famiglie.

Nel weekend sono quindi tornate transitabili via Rio Basino, via Trinzano e la strada alternativa per raggiungere il borgo dei Crivellari. L’invito del Comune è comunque di percorrere via Rio Basino con estrema prudenza.

Passata l’emergenza su tutto il territorio comunale, le scuole di ogni ordine e grado di Riolo Terme sono tornate ad essere aperta nella giornata di lunedì.