Giovedì 13 novembre il Comune di Riolo Terme presenta ai cittadini il nuovo Piano di Protezione Civile, che è stato approvato in Consiglio comunale nella seduta del 29 settembre 2025. L’incontro si terrà alle 20:30 nella Sala Sante Ghinassi in Via Verdi, 5.

Sarà un’occasione importante per illustrare le finalità, la struttura e le modalità operative del nuovo Piano, uno strumento fondamentale per affrontare in modo consapevole e coordinato le situazioni di emergenza e promuovere la sicurezza del territorio.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca Federica Malavolti a cui seguirà l’intervento delle referenti del Servizio di Protezione Civile dell’Unione della Romagna Faentina, Patrizia Barchi e Jlenia Bendoni, che presenteranno nel dettaglio il contenuto del Piano. A seguire, prenderà la parola Andrea Fusco, presidente del Coordinamento Volontariato Protezione Civile Ravenna, con un approfondimento sul ruolo del volontariato nelle emergenze.

L’intervento conclusivo sarà affidato a Massimo Camprini, direttore dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. La serata si chiuderà con uno spazio di confronto e domande da parte del pubblico. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

L’Amministrazione comunale invita tutta la comunità a essere presente per conoscere più da vicino gli strumenti a tutela della sicurezza collettiva e contribuire alla costruzione di una comunità sempre più informata, solidale e preparata.