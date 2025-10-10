Domenica 12 ottobre anche il Comune di Riolo Terme aderisce alla Giornata della Meraviglia per i Bimbi della guerra, iniziativa promossa dall’Associazione “Per far sorridere il cielo – Odv”, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei bambini colpiti dai conflitti armati.

La Giornata della Meraviglia, celebrata ogni seconda domenica di ottobre, coinvolge Comuni, scuole e associazioni del Terzo settore in tutta Italia, invitandoli a promuovere attività di riflessione, solidarietà e creatività per costruire un messaggio collettivo di pace e speranza.

In questa cornice, Riolo Terme ha organizzato un Laboratorio in biblioteca sul “Disegno della Meraviglia”, che si è tenuto il 2 ottobre, durante il quale i bambini hanno realizzato disegni ispirati alle “12 Fatiche dei Bimbi della Guerra”, tratte dal Manifesto creato dall’associazione promotrice.

“Ogni disegno rappresenta un gesto di empatia e un messaggio simbolico di vicinanza ai bambini che vivono in contesti di guerra. Queste preziose opere, espressione autentica del cuore e dell’immaginazione dei più piccoli, sono state pubblicate sul portale ufficiale della Giornata della Meraviglia. Con questa partecipazione, Riolo Terme rinnova il proprio impegno a favore dei diritti dell’infanzia e della cultura della pace, a partire dai gesti semplici e potenti dei suoi cittadini più giovani”.