I locali dell’ex ristorante-pizzeria in via Firenze 18/c, di proprietà del Comune di Riolo Terme, grazie ad una convenzione diverranno la nuova sede delle attività sportive dell’ASD Scuola di Danza Arabesque.

La Scuola di Danza Arabesque è riconosciuta come “Palestra che promuove salute e benessere” dall’AUSL della Regione Emilia-Romagna, i suoi corsi sono riconosciuti dal Coni ed è affiliata ad ASC (Attività Sportive Confederate), conta circa 120 tesserati nel Comune di Riolo Terme, inclusi bambini, giovani e adulti e si è dichiarata disponibile ad assumere a proprio carico le spese di adeguamento dell’immobile per la pratica della disciplina della danza, in cambio di una concessione dei locali di durata sufficiente ad ammortizzare le spese che si troverà a sostenere.

Per questi motivi l’Amministrazione e il Consiglio Comunale si sono detti favorevoli alla modifica della destinazione d’uso dei locali, che essendo sfitti da diverso tempo eviteranno così un ulteriore deperimento.

L’inaugurazione dei locali rinnovati si terrà sabato 18 settembre in via Firenze 18/c dalle 19.30 alle 21.00, con una performance del gruppo “Di Terra e di Tulle” e l’esposizione delle opere di Daniela Romagnoli.