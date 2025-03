A Riolo Terme sono in corso lavori per liberare via Rio Basino da una frana che blocca la strada. Gli abitanti di una frazione di Riolo hanno trascorso la notte isolati nelle loro case. Il movimento del terreno si è manifestato nella giornata di venerdì, ma, a causa del perdurare del maltempo, non è stato possibile mettere in atto interventi risolutivi. Forte il rischio del cedimento del terreno circostante.

La frana si è formata prima dell’incrocio con via Trinzano e ha portato all’isolamento di una trentina di persone, i residenti di via Trinzano, Rio Basino e Caduti dei Crivellari.