“Don Sante è stato la guida di una comunità che oggi si stringe per esprimere le condoglianze alla sua famiglia. Oltre che guida spirituale, storico e appassionato di tutte le vicende che hanno segnato la storia della nostra cittadina e della frazione di Borgo Rivola. Ha riservato e donato la sua conoscenza, la sua passione, l’amore per tutto quello che succedeva nel territorio alla sua gente e ai suoi parrocchiani. Pochi giorni fa nell’Abbazia di Valsenio ci ha consegnato uno dei suoi sogni più grandi: ridare importanza e valore all’abbazia e al chiostro. Non si è mai risparmiato di con la sua ironia una nota di leggerezza, che è sempre servita per incoraggiare le persone al suo fianco. Tutta la comunità riolese e rivolese ricorderanno Don Sante con tanto affetto.

La camera ardente verrà allestita nella Chiesa di Borgo Rivola mercoledì 31 luglio alle ore 14.30. Alle 20.30 verrà pregato il S. Rosario.

Il funerale verrà celebrato dal Vescovo giovedì 1° agosto alle ore 9.30″.