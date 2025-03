La Dott.ssa Candida Livatino, grafologa di fama nazionale presente in diverse trasmissioni Mediaset e RAI, presentaterà il suo ultimo libro ““Grafologia e criminologia. Killer e vittime analizzati attraverso la loro scrittura” in un incontro che si terrà Venerdì 4 Aprile alle ore 21 C/O Circolo ANSPI Villa Nina a Riolo Terme.

Il nuovo libro della giornalista e perito grafologo Candida Livatino che getta luce sulla personalità di assassini e vittime, con particolare attenzione ai femminicidi.

Quasi ogni giorno i vari Media ci informano di episodi di femminicidio . Addirittura in alcune giornate sono anche più di uno, quasi che ci fosse un senso di emulazione. Sono dati davvero allarmanti che come grafologa che studia la personalità e la psiche delle persone non può lasciarmi indifferente.”, dichiara Candida Livatino, “Questo mio ultimo libro, dietro al quale c’è molto lavoro, vuole essere un piccolo contributo per cercare di capire cosa si cela dietro alla mente di molti assassini, perché se i segnali delle loro personalità venissero colti prima, forse alcuni potrebbero essere fermati. Lo dedico a tutte le donne che sono state uccise per mano di ‘un uomo’ credendo nell’amore”.

«I segni della scrittura sono espressione dell’anima: purtroppo in alcuni casi quella di un criminale, a volte addirittura di un assassino.»

La grafologia ha lo scopo di studiare il gesto grafico e ricavarne elementi che riguardano il nostro carattere, la nostra personalità, il nostro comportamento. Elementi che per le loro intrinseche peculiarità sono unici, come possono essere le tracce di DNA e sono in grado di fornire informazioni basilari ai fini identificativi.

Attraverso l’analisi attenta e approfondita della scrittura, Candida Livatino mette a nudo le personalità di coloro che nel nostro Paese si sono macchiati di atroci delitti (come Michele Buoninconti, Matteo Messina Denaro, Andrea Volpe), fino a indagare l’animo dei più noti serial killer (come Ted Bundy, Charles Manson, Leonarda Cianciulli), con la convinzione che la grafologia possa essere uno strumento di prevenzione e aiutare donne vittime di violenza a

evitare un destino tragico. Inoltre studia la grafia di alcune vittime di femminicidio come Roberta Ragusa, Sarah Scazzi e Yara Gambirasio che, per essersi fidate troppo delle persone, in diversi casi a loro vicine, hanno pagato con la propria vita.

Come scrive il Generale Luciano Garofano nella prefazione al libro “Il vero pregio di questo libro è da ricercarsi nella proposta davvero originale e accattivante che l’autrice offre ai lettori: quella di utilizzare la grafia come un valido e direi irrinunciabile strumento di indagine introspettiva, in grado di contribuire in misura determinante sia all’attività di prevenzione, relegata spesso a una politica educativa timida e sterile, sia a quella di contrasto della violenza di genere, in ausilio alle tecniche più classiche delle forze di polizia”

Candida Livatino è giornalista pubblicista e scrittrice.

Ha pubblicato cinque libri: “I SEGRETI DELLA SCRITTURA”, “LE SFUMATURE DELLA SCRITTURA”, “SCRIVERE CON IL CUORE”, “DAGLI SCARABOCCHI ALLA FIRMA” e “GRAFOLOGIA E CRIMINOLOGIA”.

E’ Perito Grafologo, è specializzata in diverse aree della grafologia, fra le quali i profili di personalità, l’analisi della scrittura e dei disegni dell’età evolutiva, la valutazione grafologica finalizzata alla selezione del personale, le perizie per determinare l’autenticità di firme e grafie in ambito giudiziario

E’ iscritta all’A.G.I. Associazione Grafologica Italiana.

Ha vinto il PREMIO BAROCCO nel 2013, nel 2019 il PREMIO BRONZI DI RIACE e nel 2024 il PREMIO STANDOUT WOMAN AWARD.

Collabora con diverse testate giornalistiche del gruppo Mediaset per l’analisi grafologica dei personaggi al centro di fatti di cronaca nera e con alcuni programmi della RAI.

Sul settimanale GIALLO analizza ogni settimana la scrittura di personaggi storici e di lettori e lettrici. Collabora anche con la rivista PROFILO SALUTE per la quale scrive articoli sul rapporto tra grafologia e salute mentale.