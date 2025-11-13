Il Comune di Riolo Terme invita all’inaugurazione del nuovo ponte di Isola sul fiume Senio, completamente ricostruito dopo le gravi alluvioni che hanno colpito la Romagna nel 2023 e 2024.

La cerimonia si terrà venerdì 14 novembre alle ore 15, nella frazione di Isola, con la partecipazione della sindaca Federica Malavolti, della vicesindaca Francesca Merlini e delle autorità civili e tecniche coinvolte nella realizzazione dell’opera. Sarà presente anche il consigliere regionale Niccolò Bosi.

L’intervento ha permesso di restituire al territorio un’infrastruttura strategica, più sicura e resiliente. Il ponte sarà intitolato all’astrofisica Margherita Hack, figura simbolo di libertà di pensiero e di impegno civile.

Una scelta che nasce dalla volontà di ridurre il divario di genere nella toponomastica, come previsto dalla campagna sostenuta dall’Anci “8 marzo, tre donne tre strade”. Dedicare il nuovo ponte a una scienziata è un segnale di incoraggiamento per le ragazze e le donne che vogliono intraprendere percorsi scientifici e professionali ancora troppo spesso considerati maschili.