Questa mattina, giovedì 6 marzo, presso la Casa della Comunità di Riolo Terme (via Tarlombani 10), è stata apposta una targa in ceramica realizzata dall’artista Margò. L’opera, che riporta la scritta “La sorellanza è unità”, ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere e di ricordare a tutte e tutti il1522, il numero nazionale Anti Violenza e Stalking, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

Il momento inaugurale è stato anche l’occasione per ricordare che all’interno della Casa della Comunità di Riolo Terme ha sede anche lo sportello di ascolto del centro antiviolenza SOS Donna, attivo ogni giovedì dalle 9 alle 13.

L’iniziativa rientra nel programma di eventi promossi dall’Unione della Romagna Faentina in occasione dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna.

Tra gli eventi in programma a Riolo Terme, questa sera, giovedì 6 marzo alle ore 20.30, la Sala “Sante Ghinassi” si trasforma in un palcoscenico per una serata di musica, danza e letture, culminando con la consegna del premio “Meglio ridere” alla stand-up comedian Fede Monroe.

Il 14 marzo, alle ore 21, il Cinema Teatro comunale ospita lo spettacolo di stand-up comedy “Abbiate Fede” con Fede Monroe, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione SOS Donna.

Inoltre, la Rocca di Riolo Terme nel mese di marzo ospiterà, in alcune giornate, eventi a tema storico, con rievocazioni e visite guidate a lume di candela.