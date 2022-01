Riolo Terme al voto: Mirko De Carli è il primo candidato a scendere in campo | VIDEO

Inizia ufficialmente la campagna elettorale a Riolo Terme. Come già anticipato nelle settimane scorse, Mirko De Carli è il primo candidato sindaco a presentarsi ufficialmente agli elettori. Capogruppo di opposizione in consiglio comunale per Il Popolo della Famiglia, coordinatore per il Centro Nord Italia del partito, De Carli, classe ’84, lavora nel settore intermediario assicurativo per aziende. Scenderà in campo con una proposta orientata maggiormente al civico piuttosto che alla sfera politica, in attesa di conoscere il profilo candidato dal centrosinistra. Le elezioni, a Riolo Terme, teoricamente si dovrebbero svolgere fra maggio e giugno, ma al momento una data ufficiale ancora non c’è. A causa della pandemia potrebbero anche slittare ad autunno.