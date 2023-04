La Fiera dell’Agricoltura appena conclusasi non ha visto soltanto una vasta partecipazione di pubblico ed espositori per uno degli appuntamenti fieristici più grandi e importanti della regione: Riolo ha ospitato due delegazioni provenienti da Oberasbach (Germania) e Avranches (Francia). Con i gemelli tedeschi, infatti, è stato festeggiato il quindicesimo anniversario del gemellaggio tra Riolo e Oberasbach, piccola cittadina alle porte di Norimberga: l’anniversario, che si sarebbe dovuto svolgere a maggio 2020, è stato posticipato a causa del perdurare della situazione pandemica di questi anni.

Con la delegazione di Avranches, città della Normandia nel cui arrondissement è compresa anche l’abbazia di Mont-Saint Michel, è stato firmato il Patto di Amicizia tra le due città: il percorso, approvato da entrambi i consigli comunali, era iniziato nel 2018 con la prima firma, avvenuta in Francia, ed ora ha finalmente visto il suo compimento.

Durante la visita, oltre a una piccola lezione pratica di cucina tipica romagnola tenuta dalle professoresse Venturi ed Emiliani dell’Istituto Alberghiero, sono state inaugurate le due rotonde dedicate ai gemellaggi presenti in via Don Giovanni Costa per Oberasbach e via Scalini per Avranches.

“La Fiera dell’Agricoltura ‘AgRiolo’ – spiega la sindaca Federica Malavolti – è un evento voluto da tutta la comunità di Riolo Terme, per cui ringrazio subito tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, a partire dai volontari dell’associazione F.A.T. Agri, rappresentata dal presidente Francesco Dalmonte, e della Pro Loco. Già dalle prime edizioni, quest’anno siamo alla quattordicesima, abbiamo registrato una grande affluenza e col tempo la nostra fiera è divenuta una delle più importanti a livello regionale. È importante dire che a Riolo Terme l’agricoltura non solo fa ancora parte del tessuto produttivo, ma svolge un ruolo da protagonista”.

