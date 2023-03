L’Istituto Alberghiero Artusi di Riolo Terme, che da questo anno scolastico ha aderito alla Rete Regionale delle Scuole che promuovono Salute, in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica della Romagna e la Casa della Comunità di Castel Bolognese organizzano per martedì 18 aprile “RIOLO DINNER, A tutta salute”, un evento che promuove stili di vita sani ed equilibrati.

Tramite un progetto interdisciplinare, che ha visto anche la partecipazione di esperti del SIAN della Romagna, gli studenti delle classi quinte del nostro Istituto hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza riguardo l’importanza di avere una routine giornaliera equilibrata e dello stretto legame che c’è tra cibo e salute.

In particolare si sono dedicati allo studio della dietoterapia nel caso del diabete di tipo II ed ora vogliono consolidare le loro competenze mettendo in pratica quanto appreso: per questo è stata organizzata una serata alla quale prenderanno parte sia medici e tecnici dell’ASL che pazienti, invitati a partecipare ad alcune attività progettate dagli alunni per incentivare comportamenti che apportano benessere.

Si inizia da un circuito motorio per l’età matura, poi, attraverso un gioco di ruolo, si solleveranno spunti di riflessione sulla malattia tramite un laboratorio intitolato “Se io fossi Freud…analisi fisica e psicologica di personaggio famoso del Novecento”; infine, si entrarà più propriamente nel vivo delle capacità dei nostri studenti di cucina e sala/bar, tramite un Cocktail show tender, durante il quale saranno mostrate strategie per bere più acqua e verranno offerte bevande belle, buone e salutari, per poi passare alla Kitchen experience: gli ospiti avranno la possibilità di entrare nelle cucine della Scuola e di osservare e porre domande agli alunni intenti nella realizzazione di piatti sani, elaborati ad hoc per le particolari esigenze dietetiche degli ospiti, che saranno poi degustati durante la cena. Si tratta sicuramente di una serata speciale, per la quale i nostri studenti e i nostri docenti stanno già lavorando con passione.