RENATO CASARO L’ULTIMO UOMO CHE DIPINSE IL CINEMA- PESCHERIE DELLA ROCCA

COLORISMO- BANCA GENERALI

Banca Generali ospiterà la mostra Colorismo di Michele Marangoni, con un rinfresco per i visitatori all’inaugurazione.

Inaugurazione sabato 12 alle ore 16:00. La mostra sarà visitabile anche la domenica 13 in orario del festival, il weekend successivo e anche le mattine nei giorni lavorativi.

DAL GELSO ALLA SETA- BIBLIOTECA TRISI

La Biblioteca F. Trisi ospita la mostra Dal Gelso alla Seta, che ripercorre la storia del commercio dei bozzoli da seta e la sua importanza economico-sociale per Lugo, nonchè per la nascita del Pavaglione, monumento fulcro del centro storico della città. A cura de l’ass.ne Storia e memoria della Bassa Romagna col supporto del Comune di Lugo,della biblioteca F.Trisi e dell’archivio storico comunale, in collaborazione con la biblioteca G.Taroni di Bagnacavallo.

La mostra osserva gli orari di apertura della Biblioteca.

MATRICE. UNDICI.

NOVE LETTERE, UN AEROPLANO GIOCATTOLO E UNA QUASI FAVOLA- MUSEO F.BARACCA

In occasione della 20° Giornata del Contemporaneo e di Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro

Il Museo Francesco Baracca aderisce contemporaneamente alle due giornate, mettendo in dialogo questi due mondi. Intrecciando, in un unico percorso che si snoda tra le stanze della casa natale del cavaliere del cielo, materiale documentario proveniente dagli archivi e opere d’arte contemporanea anch’esse in risonanza con il luogo e i temi contenuti.

Per tutta la giornata di sabato 12 ottobre l’ingresso al museo è gratuito, così come la partecipazione alle visite guidate (per queste è consigliata la prenotazione)

Museo Francesco Baracca, Via Francesco Baracca, 65, 48022 Lugo RA museobaracca@comune.lugo.ra.it / 0545.299105

www.museobaracca.it