E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, informa che i lavori programmati per lunedì 18 novembre nelle località di Pisignano e Cannuzzo nel comune di Cervia, che avrebbero comportato una interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 9 alle ore 15, sono stati rinviati. Pertanto sarà garantita la fornitura di energia elettrica per tutti i clienti cui l’azienda aveva già comunicato i lavori tramite affissione di volantino, come previsto dalla normativa vigente. I lavori saranno riprogrammati nelle prossime settimane.