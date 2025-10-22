Durante gli scorsi giorni, la Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione di due cittadini, un uomo di origini tunisine e un uomo di origini egiziane, rintracciati durante i regolari servizi di controllo del territorio e verificato che entrambi si trovavano irregolarmente sul territorio nazionale.

Nello specifico, nel corso delle attività di Alto Impatto svoltasi la settimana precedente nel territorio della provincia di Ravenna, era stato rintracciato un cittadino egiziano non in regola con la normativa sul soggiorno, motivo per il quale era stato denunciato per il reato di cui all’art. 10 bis del T.U.I., che persegue la fattispecie di immigrazione irregolare, ed invitato a presentarsi in Questura. Disatteso l’ordine, era stato nuovamente sottoposto a controllo e si è proceduto con l’avvio della procedura di espulsione che, conclusasi con la convalida da parte del Giudice di Pace, ha permesso di procedere all’accompagnamento dello stesso alla frontiera aerea di Roma-Fiumicino per essere rimpatriato.

Nella giornata successiva invece, è stato emesso un Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale nei confronti di un cittadino tunisino, rintracciato in relazione ad un intervento effettuato dai Carabinieri di Ravenna per segnalazione di persona molesta.