Durante la notte, il personale dell’UPGSP della Questura di Ravenna ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, rintracciato presso una struttura ricettiva del territorio.

L’uomo, già noto per reati contro il patrimonio e contro la persona, nei mesi scorsi era stato destinatario della misura cautelare, ma la stessa non aveva potuto trovare immediata esecuzione.

Le attività di ricerca e monitoraggio svolte dagli operatori della Polizia di Stato hanno permesso di localizzare il soggetto, nei cui confronti, tra l’altro, nei giorni scorsi era stato disposto un aggravamento della misura.

Una volta rintracciato, l’uomo è stato accompagnato in Questura, identificato e sottoposto alle formalità di rito, per poi essere trasferito alla Casa Circondariale.