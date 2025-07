Nei giorni scorsi a Massa Lombarda i Carabinieri della Compagnia di Lugo, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio promosso dalla Prefettura di Ravenna e deciso durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno messo in atto una serie di attività finalizzate alla prevenzione e repressione di reati connessi alla criminalità diffusa, al degrado urbano, che sempre più spesso viene segnalato dai cittadini in quelle zone, nonché al contrasto delle violazioni alle norme del Codice della Strada.

L’attività ha permesso di rintracciare due giovani, originari del nord Africa, ai quali è stato notificato il “divieto di ritorno nel Comune di Massa Lombarda”. Provvedimento emesso dal Questore di Ravenna, in seguito ad una specifica richiesta avanzata dalla Stazione Carabinieri di Massa Lombarda: alcuni giorni prima, i militari avevano denunciato i due per furto aggravato in concorso.

Nel corso del servizio, complessivamente, sono state identificate 115 persone, controllati 34 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.