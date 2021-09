Rinnovato l’ambulatorio di Cure Paliative dell’ospedale di Faenza

Inaugurato in ospedale a Faenza il nuovo Ambulatorio Cure Paliative, oggi divenuto più accogliente, rinnovato grazie all’importante donazione degli arredi effettuata dall’Istituto Oncologico Romagnolo. Il rinnovamento ha riguardato l’ambulatorio e la sala d’attesa, condivisa con l’Oncologia Medica e altri specialisti ospedalieri. Sono 471 le visite effettuate nell’ambulatorio, attivo 3 giorni a settimana, lo scorso anno. La speranza è di poter riuscire a mantenere l’ambulatorio aperto tutti i giorni vista l’importanza che riveste per l’Oncologia e molti altri reparti ospedalieri e per molti malati, soprattutto con situazioni complesse o inguaribili