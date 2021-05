Rinnovato il Navetto Mare per Marina di Ravenna e Punta Marina: autobus da 18 metri e novità alle fermate

Nuovo Navetto Mare in servizio quest’estate per raggiungere gli stabilimenti balneari di Marina di Ravenna e Punta Marina. Il nuovo autobus, di 18 metri, avrebbe potuto avere una capienza fra le 130 e le 150 persone. A causa delle disposizioni dovute alla pandemia, saranno una settantina i viaggiatori che potranno salire a bordo di una corsa. Non sarà l’unica novità in vista dell’estate introdotta da Start Romagna. Tutte infatti le fermate dei due lidi ravennati sono state rinnovate: le pensiline hanno un forte richiamo a Dante, le fermate sono state numerate. Con la M saranno nominate le fermate di Marina di Ravenna; con la P le fermate di Punta Marina. Ad ogni fermata saranno associati uno o più stabilimenti balneari, in modo da poter riuscire a dare indicazioni puntuali ai turisti. E con la geolocalizzazione, sull’apposita app, si potrà controllare quando l’autobus starà per raggiungere la propria fermata o la propria destinazione.