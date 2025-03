Il 24 febbraio, nella sede dell’Asd 100 km del Passatore, sono state elette le Cariche Sociali per il quadriennio 2025/2028.

Il Consiglio Direttivo registra la riconferma di Giordano Zinzani nel ruolo di presidente, di Lorenzo Leoncavallo in qualità di vice presidente e di Adolfo Camporesi come vice presidente vicario. Daniele Gherardelli mantiene la carica di segretario. Nel consiglio troviamo riconfermati anche Simone Assirelli, Stefano Caroli, Lazzaro Montini, Mauro Renzi e Anna Maria Vignoli. Nuovo consigliere Stefano Montanari. Per quanto riguarda il Collegio Sindacale la presidente è Maria Francesca Baldi, mentre i sindaci revisori sono Barbara Marabini e Diletta Ceroni. Sindaci revisori supplenti nominati Filiberto Buscaroli e Franco Piani. Infine il Collegio dei Provibiri vede la conferma degli ex sindaci di Faenza Claudio Casadio e Giovanni Malpezzi. Giovanni Mingazzini, noto personaggio del mondo sportivo faentino fa anch’egli parte del Collegio dei Provibiri.

L’Asd 100 km del Passatore è al lavoro per l’organizzazione della 50^ edizione che vedrà molte sorprese per gli appassionati di podismo e sport estremi nell’arco dell’intero weekend della gara che, ricordiamo, si svolgerà il 24-25 maggio 2025.

Attualmente sono oltre 3200 gli iscritti tra i quali troviamo il bolognese David Colgan (ultramaratoneta con molte vittorie all’attivo, secondo alla Cento 2024 e vincitore dell’Ironman Italy a Cervia), il trapanese Dario Pietro Ferrante (Campione Italiano di corsa su strada nella distanza dei 100 km, vincitore dell’Ultramaratona del Conero a Porto Recanati), il bellunese Luigi Pecora (vincitore della 6 Ore del Drago ’24), il bresciano Marco Menegardi (vincitore della ‘Cento’ 2019 e del Campionato Italiano 100 km special edition 2021 solo per citare alcuni dei suoi successi), il faentino Christian Reali (3° alla 50 km Aspettando il Passatore) e il francese specializzato in ultramaratone Julien Nison.

Tanti i decani iscritti alla 50^ edizione della ‘Cento’. Con 48 edizioni portate a termine troviamo Marco Gelli, Lucio Bazzana (46), Alberto Bambini (39), Natalina Masiero (39), Luciano Bergamo (38), Claudio Guidotti (34) e Pietro Giorgio Tommasi (34) solo per citarne alcuni.