Con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado urbano e ambientale, tutelando la sicurezza e l’ordine pubblico, e in considerazione dei positivi effetti ottenuti in casi analoghi, sono state rinnovate dall’1 dicembre al 31 maggio le ordinanze antialcol e antidegrado nelle zone dei giardini Speyer e di piazza Baracca.

I due provvedimenti prevedono il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche; è vietata anche la vendita mediante distributori automatici, seppur esercitata alla presenza di operatori o responsabili. È esclusa invece dal divieto la somministrazione negli spazi appositamente attrezzati dei pubblici esercizi e delle attività artigianali con consumo sul posto.

È inoltre vietato il consumo di alimenti e bevande, ancorché analcoliche, con stazionamento su scalinate, marciapiedi, arredi urbani e, più in generale, stazionando sulla pubblica via, nelle aree verdi, nei porticati o in altre aree private a uso pubblico.

I divieti saranno in vigore nella zona della stazione ferroviaria, dei giardini Speyer e vie limitrofe, in particolare in via Candiano (tratto tra il passaggio a livello e l’incrocio con viale Pallavicino), in viale Pallavicino (tratto dall’incrocio con le vie Candiano e Alberoni a piazza Farini e viale Farini), in piazza Farini, in viale Farini, in piazza Mameli, in via Carducci, in via Monghini e in via San Giovanni Bosco; nella zona di viale Francesco Baracca dopo l’incrocio con via Oberdan, piazza Baracca, Porta Adriana e nel tratto iniziale di via Maggiore tra Porta Adriana e le circonvallazioni via Fiume Montone Abbandonato e via San Gaetanino.

Le violazioni relative alla vendita saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 400 euro a un massimo di 500, quelle relative al consumo con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 150 euro a un massimo di 450.