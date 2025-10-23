Rinnovata per altri 4 anni la convenzione fra la Diocesi e il Comune di Faenza per la Ludoteca

La Ludoteca di Faenza rimarrà all’interno dei locali di Piazza XI Febbraio fino al 2030

L’attuale accordo sarebbe scaduto a luglio 2026.

Rinnovata la convenzione con la Diocesi di Faenza e Modigliana, stipulata nel 2023, quando, a causa dei lavori al Palazzo delle Esposizioni, è stato necessario reperire per la Ludoteca un altro luogo idoneo.

Il rinnovo della convenzione porterà all’esecuzione di alcuni lavori di ammodernamento degli spazi, necessari per il proseguo dell’attività, in particolare per sottostare alle norme del Rischio Incendio. I lavori saranno a carico della diocesi.