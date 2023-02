Continua la collaborazione della pittrice e illustratrice Raffaella di Vaio con la scuola Pirazzini.

È l’artista faentina che firma il nuovo e definitivo logo del Piedibus : sono infatti gli stessi animali del coloratissimo murale da lei realizzato per la facciata della scuola di via Marini che Raffaella ha “fatto scendere “dalla bici e che ora, a piedi ed in fila, “accompagnano” i bambini della “Linea Volpe” e della “Linea Orso” nel percorsi verso la scuola.

“Grazie alla creatività di Raffaella, da oggi, andare a scuola in compagnia è ancora più divertente! Si ringraziano l’Ufficio mobilità sostenibile dell’URF , il Comitato Genitori e tutti i volontari” commentano dalla scuola.