La stagione 2025 delle strutture Termali si apre con la conferma anche per quest’anno della convenzione riservata ai residenti del Comune di Riolo Terme, che prevede sconti e tariffe speciali sull’ingresso alla Piscina Termale & SPA, passando per i trattamenti termali e finendo con i propri esclusivi trattamenti benessere.

Così la Sindaca: ”Siamo felici di questa opportunità per i nostri cittadini. E’ un bellissimo modo per avvicinare ancora di più la comunità riolese alla struttura termale che da sempre ha scandito la vita dei nostri cittadini . Le Terme di Riolo sono un bene prezioso per la nostra città, non solo un attrazione turistica ma soprattutto un patrimonio culturale e storico. Incentivare questa iniziativa favorisce la valorizzazione delle nostre Terme come ulteriore luogo di ritrovo della nostra comunità”.

E il Direttore Marketing delle Terme, Salvatori Emanuele: ‘Siamo orgogliosi del territorio in cui le Terme sono inserite per bellezza ed unicità del luogo. La convenzione, rivolta alla comunità del comune di Riolo Terme va ad inserirsi all’interno di un progetto di vicinanza ed appartenenza, iniziato molti anni fa. Le Terme sono un fiore all’occhiello del nostro comune e ci teniamo ad essere sempre più locomotiva per l’economia locale’

Le Terme di Riolo inaugurano la nuovissima proposta Benessere, venerdì 31 gennaio, con l’apertura della Piscina Termale coperta, mentre le cure Termali in convenzione con il SSN partiranno il giorno 7 aprile.