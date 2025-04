Sarà giovedì 17 aprile, al Ridotto del Teatro Masini alle ore 17, l’ultimo seminario locale del progetto europeo NATURED, acronimo che indica Nature-bAsed soluTions for a jUst Resilience in thEAdriatic-Ionian cities. In questo seminario saranno presentate strategie e pratiche innovative per la rinaturazione e la rigenerazione urbana, con un focus sulle Nature-based Solutions (NbS) e sulla loro applicazione nei contesti urbani dell’Emilia-Romagna, attraverso esempi sia di grandi trasformazioni urbane a che di micro-interventi diffusi. L’occasione è quella di confrontarsi sulle prospettive future date dalla capacità di integrare le Nature-based Solutions nelle politiche urbane per costruire città più sostenibili, accoglienti e adattabili alle sfide ambientali.

Per parlarne, sono chiamati a intervenire non solo tecnici dell’Unione della Romagna Faentina ma anche autorevoli voci nell’ambito della rigenerazione urbana. Infatti, sono previsti gli interventi di Alessandro Rossi (ANCI Emilia-Romagna), Irene Evangelisti e Laura Punzo (Regione Emilia-Romagna), Nicola Bastianelli (Comune di Rimini), Stefano Bazzocchi (Comune di Forlì), Rachele Bria ed Elena Farné (Comune di Medicina) e Luca Ortolani a chiusura per un intervento legato allo sviluppo delle soluzioni “nature-based” sul territorio faentino.

Quest’ultimo appuntamento vede anche la partecipazione di Roberto Mercadini, volto noto del teatro romagnolo, che presenterà per l’occasione un monologo dal titolo “Noi siamo il suolo, noi siamo la terra”. Inoltre, in collaborazione con la Strada del Sangiovese, sarà offerto un momento conviviale.

Cittadini, professionisti, associazioni e organizzazioni attive nella tutela ambientale sono invitati a partecipare a questa iniziativa, libera e gratuita, previa iscrizione tramite il modulo online (https://forms.office.com/e/jxuppxJpv9).

Il progetto

Il progetto NATURED è un’iniziativa cofinanziata dal Programma Europeo Interreg IPA-Adrion, si propone di sviluppare strumenti di pianificazione innovativi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico nelle aree urbane, promuovendo soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions, NbS).