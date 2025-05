Rinasce il parco di via Calamelli devastato dall’alluvione

La zona di via Calamelli e via Lapi, a Faenza, è stata una delle più colpite dall’alluvione. Il muretto di via Renaccio andò in frantumi intorno alle 9 di sera del 16 maggio 2023. La zona fu una delle prime ad essere investite dall’acqua che poi penetrò nel centro storico di Faenza. Molte case furono devastate. Una parte, lentamente, sono state ripristinate. Altre sono ancora vuote. Qui l’asilo Il Girasole aspetta ancora di vedere i lavori di ripristino partire. Si spera di riaprirlo ad inizio 2027. Nel frattempo ha riaperto in questi giorni il parco Cola, il parco di via Calamelli, dove i bambini possono tornare a giocare e per loro domenica è stata organizzata una festa.