Prosegue l’attività della Polizia di Stato a contrasto dell’immigrazione irregolare. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna ha infatti concluso con esito positivo le procedure per il rimpatrio di un cittadino marocchino di 34 anni, già detenuto per numerosi reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.
Il provvedimento è stato adottato come misura sostitutiva della detenzione, su richiesta degli operatori dell’Ufficio Immigrazione di Ravenna e accolto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, in conformità all’articolo 16 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Nella serata di ieri il rimpatrio è stato eseguito attraverso l’aeroporto di Bologna, da cui il cittadino straniero è stato scortato fino a Casablanca.
La Questura sottolinea che l’efficacia dell’operazione dimostra il costante impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità e nel contrasto all’immigrazione irregolare, con l’allontanamento di un individuo considerato socialmente pericoloso, a tutela della sicurezza del territorio.