Venerdì 12 settembre, a partire dalle ore 7.00, avrà luogo la rimozione delle rastrelliere installate temporaneamente, durante le fasi di cantiere, sui due lati di viale Baccarini all’intersezione con piazza Cesare Battisti (piazzale stazione ferroviaria). L’operazione si inserisce nella fase finale del cantiere di rigenerazione dell’area. Da domani mattina (sabato 6 settembre) verranno posizionati i segnali di divieto, lasciando una settimana di preavviso per permettere a tutti di spostare le proprie biciclette. Quelle che venerdì mattina saranno ancora legate alle rastrelliere, nonostante gli avvisi, verranno rimosse in maniera coattiva e depositate presso il magazzino “Oggetti Rinvenuti” dell’Unione Romagna Faentina, in via Chiarini 38 a Faenza. Per il recupero sarà necessario telefonare al numero 0546 691485. Il ritiro dei mezzi sarà possibile dietro pagamento delle spese di rimozione e deposito.

Si chiede la massima collaborazione e la più ampia diffusione di questo avviso per limitare al minimo i disagi per i proprietari delle biciclette.