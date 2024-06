Grave infortunio in un ristorante in via Agnello a Ravenna. Un addetto alla cucina è purtroppo rimasto incastrato con la mano nell’impastatrice. I soccorritori hanno dovuto operare a lungo per liberare l’arto, una quarantina di minuti circa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale del 118 e i Carabinieri. In un secondo momento sono arrivati gli ispettori della Medicina del Lavoro, che dovranno ricostruire quanto accaduto. Via Agnello è stata chiusa alla viabilità dalla Polizia Locale. L’uomo, dopo essere stato liberato, è stato trasportato in ospedale.