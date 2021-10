L’Unione della Romagna Faentina informa che martedì 12 ottobre, tra le 9 e le 12 e dalle 14 alle 17, è prevista l’istituzione di un senso unico alternato su Ponte delle Grazie per permettere alcuni rilievi di carattere tecnico. Inoltre, per le sole giornate di martedì 12 e mercoledì 13, verrà istituito un divieto di sosta nei due stalli auto, quelli nell’angolo tra via Ugo Piazza e il Ponte delle Grazie.