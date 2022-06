L’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza comporta un impegno straordinario per le Amministrazioni pubbliche e la sua efficacia è strettamente correlata al coinvolgimento delle comunità locali, delle rappresentanze economiche e professionali e delle associazioni territoriali.

“Considerate la portata del Piano e l’eccezionalità delle risorse va superato l’approccio settoriale, che per lungo tempo ha caratterizzato commercio e urbanistica, a favore di politiche territoriali strategiche e urbane da attuarsi attraverso un insieme integrato di interventi nella città pubblica e privata per rigenerare il sistema delle economie locali”.

“Riteniamo – prosegue Luca Massaccesi, Direttore Confcommercio Ascom Lugo – che per cogliere al meglio questa opportunità – occorrano una regia unitaria e competente, team di lavoro trasversali, nuove professionalità e profili manageriali.

Poiché come Confcommercio Ascom Lugo intendiamo contribuire a questo percorso a fianco dei Comuni della Bassa Romagna e con le altre rappresentanze del territorio, abbiamo deciso di organizzare un convegno in cui mettere a fuoco queste tematiche con l’aiuto di qualificati esperti”.

“In particolare il Professor Luca Tamini, professore di urbanistica al Politecnico di Milano con una relazione dal titolo “Verso un Piano strategico per lo sviluppo locale” proporrà una articolata riflessione su come le progettualità integrate sviluppate dal PNRR rappresentino un’occasione di riposizionamento competitivo e unitario delle reti di offerta locali – commercio, artigianato, somministrazione/delivery, cultura, formazione digitale – utilizzando il valore aggiunto delle strategie urbane competitive, degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e della vasta gamma di azioni materiali e immateriali che verranno messe in campo dai vari livelli dell’Amministrazione pubblica, intesi come potenziali abilitatori di servizi di prossimità per le imprese e l’utenza”.

Dopo il saluto introduttivo del Sindaco di Lugo Davide Ranalli, referente per le Attività Economiche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le altre relazioni previste al convegno sono affidate all’Arch. Roberta Capuis, consulente Confcommercio Imprese per l’Italia, che parlerà di “Commercio e urbanistica: un approccio integrato per rigenerare i sistemi economici urbani”, e al Sindaco di Conselice Paola Pula, referente per l’Urbanistica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che aggiornerà su “Programmazione urbanistica e PNRR nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna”.

Il Convegno – che si svolge con orario 15-18 e si tiene nella sala Convegni di Confcommercio Ascom a Lugo in via Acquacalda 29 – ha il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e fa parte delle iniziative di avvicinamento alla 28^ edizione di “Bassa Romagna in Fiera” in programma a settembre.