Rigassificatore: Ravenna chiede sconti in bolletta e più compensazioni di Piombino

Via libera al rigassificatore dal consiglio comunale di Ravenna dove il progetto di Snam a Punta Marina ha trovato pareri favorevoli sia nella maggioranza, sia nell’opposizione, anche se, nella stessa maggioranza, non sono mancati i dubbi e le critiche.

Ravenna approva quindi il progetto del rigassificatore ma chiede allo Stato compensazioni maggiori di Piombino, il doppio, essendo il doppio praticamente l’impianto di nuova realizzazione, come ad esempio delle agevolazioni nel costo del carburante, anche per contrastare, ha sottolineato l’assessore Randi, le forme di contestazione non contrarie al progetto, ma contrarie alla sua realizzazione sul territorio locale. La stessa richiesta di maggiore attenzione per Ravenna è già stata espressa dal sindaco de Pascale e dal commissario straordinario Bonaccini. Oltre ovviamente alla richiesta di sicurezza e di garanzia sulla sostenibilità ambientale, Ravenna chiede inoltre la salvaguardia del traffico portuale.