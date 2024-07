Rigassificatore: nuovo scontro sul via libera all’impianto a terra

Nuovo scontro in consiglio comunale legato al rigassificatore di Punta Marina. Per Lista per Ravenna la costruzione dell’impianto a terra, che sta procedendo in questi giorni, sarebbe viziata dalla mancanza di un nullaosta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Per l’amministrazione comunale tutto è invece stato chiarito in conferenza dei servizi.

Inizialmente infatti l’impianto a terra del rigassificatore, 16 mila metri quadrati, doveva sorgere poco lontano dal villaggio Teodorico. Il Comune e un privato, tuttavia, durante la conferenza dei servizi, fecero notare per quella collocazione problematiche di sicurezza, ambientali e paesaggistiche e una riduzione del valore degli immobili. Per questo motivo Snam decise di riposizionare l’impianto 700m a sud-ovest rispetto alla posizione originaria, più lontano dalla viabilità principale, dalle abitazioni e con un bosco a mitigare visivamente la presenza dello stabilimento. Una variazione ritenuta dall’amministrazione comunale migliorativa.