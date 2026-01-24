Ampia e qualificata partecipazione di imprese e imprenditori agricoli e organizzato da FIIAF – Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Ravenna sul tema “Riforma PAC, normative agricole e scenari internazionali: nuove regole e prospettive per il settore”, che si è svolto presso l’area congressi de La Campaza a Fosso Ghiaia Ravenna.

L’incontro ha registrato una presenza numerosa e attenta del sistema delle imprese agricole del territorio, a conferma dell’interesse concreto verso le trasformazioni in atto a livello europeo e internazionale e delle ricadute dirette sulle attività produttive.

Nel corso del convegno sono intervenuti Roberto Caponi, direttore generale di Confagricoltura, Cristina Tinelli, direttrice delle relazioni internazionali e con l’Unione europea di Confagricoltura, e Vincenzo Lenucci, direttore dell’area economica di Confagricoltura.

Il confronto ha evidenziato il legame tra la riforma della Politica Agricola Comune e gli accordi commerciali internazionali, in particolare l’intesa UE-Mercosur, sottolineando la necessità di garantire reciprocità delle regole, condizioni di concorrenza eque e sostenibilità economica per le imprese agricole europee.

“Momenti di confronto come questo sono fondamentali – ha dichiarato Marcello Rivalta, Presidente Confagricoltura Ravenna – perché consentono alle imprese agricole di orientarsi in un contesto sempre più complesso. La riforma della PAC e gli scenari internazionali incidono direttamente sulle scelte aziendali: per questo è importante offrire agli imprenditori strumenti di lettura chiari e un dialogo costante con la rappresentanza nazionale”.

“L’impresa agricola familiare rappresenta una componente fondamentale del sistema produttivo italiano – ha dichiarato Danila Massaroli, presidente di FIIAF Ravenna – Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare. In un contesto segnato da profondi cambiamenti, come quelli legati alla riforma della PAC e agli scenari internazionali, è essenziale creare momenti di confronto che aiutino le imprese a comprendere il quadro complessivo e a orientare le proprie scelte. Iniziative come quella di Ravenna vanno in questa direzione, rafforzando il dialogo tra rappresentanza, territorio e livello nazionale”.

Ampio spazio è stato dedicato agli effetti concreti delle nuove politiche agricole sulla programmazione aziendale, ai costi di produzione e alle prospettive di mercato, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili agli imprenditori agricoli per affrontare le sfide dei prossimi anni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Confagricoltura Ravenna volto a rafforzare il dialogo tra imprese, rappresentanza agricola e istituzioni, promuovendo momenti di approfondimento su temi strategici per il futuro del settore.