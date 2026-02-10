Brisighella e Riolo Terme rischiano di non essere più riconosciuti come Comuni montani. Solo Casola Valsenio al momento risponde ai nuovi criteri specifici voluti dal governo Meloni. Nei giorni scorsi è andato in scena un nuovo confronto fra le Regioni e le Province Autonome, ma è mancata l’intesa sul provvedimento governativo. Il nuovo elenco dei Comuni montani non è comunque ancora definitivo.

«Esprimo profondo rammarico per la perdita del riconoscimento di montanità che colpisce in particolare i comuni di Riolo Terme e Brisighella, due realtà che per storia, conformazione territoriale e fragilità strutturali presentano tutte le caratteristiche proprie dei territori montani mentre sono felice che le azioni intraprese e la forte determinazioni portata al tavolo dalla nostra regione, abbiano fatto rivedere i parametri al Governo e salvato dal declassamento almeno Casola Valsenio».

Così Niccolò Bosi, Consigliere regionale, interviene sul declassamento che rischia di avere effetti concreti e negativi su servizi, risorse e politiche di sostegno dedicate alle aree interne.

«La montanità non è un’etichetta formale, ma uno strumento fondamentale per garantire equità territoriale. Toglierla significa indebolire comunità che già affrontano quotidianamente difficoltà legate alla viabilità, allo spopolamento, all’accesso ai servizi essenziali e alla tutela del territorio soprattutto dopo i dissesti idrogeologici che sono derivati dalle alluvioni del ‘23 e del ‘24 ».

Bosi sottolinea come Brisighella in particolare, con il suo territorio vasto e articolato, rappresenti un presidio importante dell’Appennino faentino e come il declassamento rischia di andare nella direzione opposta rispetto agli obiettivi dichiarati di contrasto alle disuguaglianze territoriali e mantenimento dei servizi sui territori svantaggiati.

«È necessario aprire un confronto serio e tempestivo con i livelli istituzionali competenti per valutare gli effetti di questa scelta e individuare soluzioni che non penalizzino ulteriormente questi Comuni. La Regione, come già sottolineato dall’Assessore Baruffi, continuerà a farsi parte attiva nella difesa dei territori più fragili, e continuerà a considerare montani i comuni che lo erano fino a oggi affinché non vengano lasciati indietro».

«Riolo Terme e Brisighella meritano attenzione, ascolto e politiche coerenti con le loro reali esigenze. Su questo tema continuerò a mantenere alta l’attenzione e a lavorare affinché venga riconosciuta la specificità di questi territori».