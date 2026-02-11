Riforestazione, “Viale Europa? Il lavoro è finito. Altre piantumazioni in programma sul territorio”

“La piantumazione di mille alberi in viale Europa è stata fatta e in sede di assestamento di bilancio il Comune ha provveduto a modificare la copertura finanziaria da R- Regionale a C-Comunale”. Questa la sintesi della risposta dell’assessore al Verde Pubblico Giancarlo Schiano ha risposto in Consiglio Comunale alle interrogazioni dell’opposizione sulla perdita di un finanziamento di 34mila euro per la riforestazione in viale Europa.