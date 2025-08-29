“L’assessore Marchiani ha una delega importante e fondamentale al giorno d’oggi cioè i “servizi ambientali” dove in pratica il tema dei rifiuti è il vero dominante della delega. I rifiuti nel nostro tempo sono il problema principale e la contraddizione della nostra società: produciamo più di quello che consumiamo e buttiamo spesso il 40/50% di prodotti nuovi, anche nel settore del cibo abbiamo tali percentuali. Ci sono politiche da adottare sia dal basso nei comuni sia a livello nazionale, poi c’è la gestione degli stessi e dei servizi connessi nelle città, dove una Giunta e un assessore possono e devono essere incisivi, altrimenti che votiamo a fare un sindaco se le politiche dei rifiuti le decide l’amministratore di Hera?

Purtroppo Marchiani come la Giunta che rappresenta tende spesso alla mancanza di concretezza sulle politiche di gestione dei rifiuti, tante parole tanti “progetti” (parola che si dovrebbe vietare) ma in sostanza nessun cambiamento tangibile. Anzi la linea di questa Giunta sui rifiuti come su altri temi è dare la colpa alla cittadinanza: lo fece la sindaca con chi parcheggia in maniera selvaggia l’auto, e a ragione, ma a lei spettava capire con i vigili perché non si fanno le sanzioni. Oggi Marchiani con la sua delega fa la stessa cosa nell’intervista al Carlino: la citta è sporca? Colpa dei cittadini. Non si vuole negare il fatto che ci siano degli incivili che gettano ovunque i rifiuti, ma l’esempio di chi amministra dov’è?

L’assessore Marchiani già durante una riunione di Consulta a Villa San Martino innanzi a lamentele dei cittadini sulla gestione dei rifiuti da parte di Hera si inalberò dicendo agli stessi che in sostanza la Giunta non può dire nulla, Hera decide da sola, cosa grave ma in sostanza veritiera perché la sindaca e la sua Giunta su questo tema non sta facendo nulla:

Il sistema dei bidoncini è un fallimento perché gli stessi rimangono ovviamente tutto il giorno in strada;

In alcune zone di Lugo la plastica si ritira ogni 2 settimane, cioè parliamo di un materiale che è presente in quasi ogni prodotto, quindi Hera usa le case dei lughesi come stoccaggio rifiuti. Perché la Giunta e l’assessore, visto che ci tengono alla cultura, non vietano dal secondo imballo in poi nei supermercati etc. all’interno del comune? I cittadini cosi porterebbero meno “rifiuto nuovo” in casa;

Inoltre in questi anni abbiamo perso la figura dello spazzino, in cambio otteniamo una volta ogni tanto un lavaggio strade, cosa sta facendo la Giunta con Hera su questo tema?;

Un colpevole di abbandono dei rifiuti ingombranti lo abbiamo beccato, si chiama Hera, la quale rimuove i rifiuti dopo settimane se va bene oppure semplicemente non passa più a rimuoverla come abbiamo documentato nel nostro video (link qui e qui) pubblicato nel marzo del 2024. Cosa sta facendo la Giunta e l’assessore con Hera per risolvere il problema?;

Ne avremo altre da dire, ma ci fermiamo alla questione bidoni, abbiamo visto quelli intelligenti presentati sui giornali, ma sono talmente pochi che ci fa capire quanto la Giunta sia lontana anni luce anche culturalmente da una soluzione, l’assessore aveva parlato di “progetto” per i bidoni in centro, ma poi non se ne saputo nulla. Noi segnaliamo che nel 2025 Lugo non ha ancora cestini dei rifiuti con separazione dei materiali, siamo pieni di questi vecchi cilindretti che si riempiono subito e quindi sporcano perché vengono svuotati di rado. Non diciamo intelligenti, ma almeno dei “cestini con logica” riusciamo a metterli?

Punire chi sporca è giusto e sacrosanto, si parlava di “Nuclei Antidegrado” per la sicurezza a Lugo e nella BassaRomagna, a noi i titoloni non ci piacciono siamo più pragmatici, iniziamo a far fare a chi di dovere il suo lavoro sulle strade lughesi poi se risultano ancora pericolose e sporche bisogna agire con nuove soluzioni, si chiama politica.”

Rifondazione Comunista Villa San Martino