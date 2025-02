“In vista delle prossime elezioni che si terranno nel Comune di Ravenna, il Partito della Rifondazione Comunista apre ad un confronto con tutte le forze democratiche, antifasciste e antiliberiste per governare la città.

Vogliamo farlo attraverso un programma che metta al centro i temi della pace, dell’ambiente, dei diritti e del lavoro, salvaguardando la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici e la loro stessa sicurezza.

Siamo per rimediare e invertire le politiche delle due giunte precedenti convinti come siamo che Ravenna, oggi, non sia migliorata rispetto a dieci anni fa, anzi!

La nostra è una delle peggiori città d’Italia per il consumo di territorio e per la qualità dell’aria e, mentre i danni ambientali provocati dalla scelta scellerata del rigassificatore sono sotto gli occhi di tutti, altri si renderanno evidenti nei prossimi anni.

La situazione, poi, non è migliore se si guarda alla coesione e all’equità sociale; alle condizioni dei lavoratori e alla sostenibilità – sociale e ambientale – dell’attuale sistema economico produttivo.

Lanciamo, quindi, un appello a tutti i sinceri e le sincere democratiche, ai cittadini e alle cittadine che vorranno impegnarsi, a tutte le organizzazioni sociali e politiche perché si aprano ad un confronto, in uno sforzo programmatico che, senza pregiudiziali e senza settarismi, sappia mettere al centro i temi del no alla guerra, dell’antifascismo, della riconversione ecologica e del lavoro, per una Ravenna più vicina alle esigenze dei propri cittadini e non più in mano a politiche scellerate e predatorie.

Auspichiamo quindi la massima unità di intenti per la costruzione di una coalizione che sappia andare nella giusta direzione con un Voto finalmente Utile per restituire alla città la dignità politica e sociale che le spetta.”