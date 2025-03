“Siamo di fronte alla solita vecchia storia: quando l’economia gira, i soldi vengono intascati dai padroni e dagli azionisti; quando l’economia ristagna, a pagare sono le lavoratrici e i lavoratori”.

Il Partito della Rifondazione Comunista di Ravenna a sostegno dei lavoratori metalmeccanici oggi in corteo in città per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro.

“È ora di dire basta, a un mondo dove i ricchi diventano sempre più ricchi e chi vive di lavoro riceve una retribuzione insufficiente ai propri bisogni.

Salari dignitosi, lavoro stabile e sicuro, sono condizioni imprescindibili per il futuro di chi lavora, per le nuove generazioni e per la tenuta stessa delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali.

Per questo il Partito della Rifondazione Comunista di Ravenna, mentre esprime tutta la propria solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici in lotta per il proprio giusto rinnovo del Contratto di Lavoro, si impegna al loro fianco per sostenere e rafforzare le ragioni della loro mobilitazione”.